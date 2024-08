Wijler als laatste handboogschutter ook uitgeschakeld op Spelen

PARIJS (ANP) - Het is de Nederlandse handboogschutters anders dan drie jaar geleden in Tokio niet gelukt een olympische medaille te veroveren. Steve Wijler werd donderdag als laatst overgeblevene ook uitgeschakeld in het stadion voor het Hôtel des Invalides in Parijs. In de tweede ronde van het individuele toernooi was de Turk Berkim Tumer met 6-2 te sterk.

Wijler en Tumer, de nummers 23 en 10 van de kwalificatieronde, schoten in de eerste twee sets precies evenveel punten (28 en 27). Vervolgens verloor Wijler de derde en vierde set na twee afzwaaiers in de vier en zeven. Wijler was in de eerste ronde nog wel te sterk voor Roy Dror uit Israël: 6-2.

De Limburger Wijler (27) won drie jaar geleden in Tokio nog olympisch zilver met Gaby Schloesser in de gemengde landenwedstrijd. Dat was de eerste Nederlandse handboogmedaille sinds 2000. In Parijs was het duo al snel uitgeschakeld. In een shoot-off voor de knock-outfase was Taiwan te sterk.