Tennisser Alcaraz verslaat teruggekeerde Sinner in finale Rome

ROME (ANP) - De Spanjaard Carlos Alcaraz (22) heeft voor het eerst het masterstoernooi in Rome op zijn naam geschreven. De nummer 3 van de wereld was in de finale met 7-6 (5) 6-1 te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner, die zijn eerste toernooi speelde na een dopingschorsing van drie maanden.

Sinner (23), de mondiale nummer 1, kwam in Rome voor het eerst weer in actie sinds zijn eindzege op de Australian Open in januari. Mede door zijn gedwongen afwezigheid waren de Italiaan en de Spanjaard elkaar dit jaar nog niet tegengekomen op de baan. Vorig jaar won Alcaraz de drie onderlinge ontmoetingen en had daarmee de onderlinge stand op 6-4 in zijn voordeel gebracht.

De twee toptennissers waren in de eerste set in Rome aan elkaar gewaagd. Sinner poetste in de vijfde game op eigen service een breakpoint weg, waarna Alcaraz bij een 6-5-achterstand twee setpoints wegwerkte. De Spanjaard nam daarna in de tiebreak meteen een 3-0-voorsprong, maar had nog twee minibreaks nodig om de set te winnen.

Alcaraz, die onlangs het masterstoernooi van Madrid had overgeslagen vanwege een dijbeenblessure, was in de tweede set oppermachtig. Hij brak de eerste servicegame van Sinner op love en brak hem voor een tweede keer om op 4-0 te komen. De Italiaan pakte nog een game, maar Alcaraz benutte na een uur en drie kwartier zijn derde matchpoint.