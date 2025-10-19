Tennisser Auger-Aliassime wint ATP-toernooi Brussel

BRUSSEL (ANP) - Tennisser Félix Auger-Aliassime heeft het ATP-toernooi van Brussel op zijn naam geschreven. De 25-jarige Canadees versloeg in de finale in drie sets de Tsjech Jiri Lehecka: 7-6 (2) 6-7 (6) 6-2.

Voor Auger-Aliassime is het de derde toernooizege van 2025. De nummer 13 van de wereldranglijst won begin dit jaar de ATP-toernooien in Adelaide en Montpellier. Ook bereikte hij op de US Open voor de tweede keer de halve finale.

In beide sets moest een tiebreak de beslissing brengen. Lehecka had drie breakkansen in de eerste set gekregen, maar kwam in de tiebreak al snel op achterstand en verloor met 7-2. Auger-Aliassime kreeg drie breakkansen in de tweede set, maar kon die ook niet benutten. In de tweede tiebreak kwam hij opnieuw voor, maar wist zijn twee matchpoints niet te benutten, waarna Lehecka toesloeg.

In de derde set forceerde Auger-Aliassime een break op 2-1 en hield die daarna vast om het op zijn derde matchpoint alsnog af te maken.