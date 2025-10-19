ECONOMIE
Klaver (GL-PvdA): democratie staat op het spel bij verkiezingen

Samenleving
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 19:20
KERKRADE (ANP) - De aankomende verkiezingen gaan niet alleen over wie er gaat regeren, maar ook over de democratie zelf, denkt Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA. "Slaan we rechtsaf, de antidemocratische partijen achterna die verder willen afbreken wat we liefhebben? Of slaan we linksaf, en verenigen we alle democratische krachten om weer samen vooruit te komen?", oreerde hij tijdens de Thijs Wöltgenslezing in Kerkrade.
Het linkse Kamerlid hekelde "radicaal-rechtse populisten die het vuurtje van verdeeldheid willen opstoken om zich er vervolgens zelf aan te warmen". Maar hij haalde ook uit naar "voormalige middenpartijen zoals de VVD" die "in deze populistische rotzooi zijn meegegaan".
"Fatsoenlijk rechts" bestaat volgens Klaver niet meer en heeft "de deur van het huis van Thorbecke wagenwijd opengezet voor vandalen". Daarmee doelt hij op de manier waarop Johan Rudolph Thorbecke het land in de 19e eeuw bestuurlijk heeft ingedeeld.
