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Tennisser De Jong in tweede ronde Båstad uitgeschakeld door Báez

Sport
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 21:37
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BÅSTAD (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is donderdag in de tweede ronde van het ATP-toernooi van het Zweedse Båstad uitgeschakeld. De Argentijnse nummer 56 van de wereld Sebastián Báez was in twee sets te sterk voor de Nederlander (nummer 73): 6-4 6-2.
De Jong gaf al in de derde game van de partij een break weg aan de Argentijn. Báez serveerde goed en haalde de eerste set binnen bij zijn tweede setpoint. Aan het begin van de tweede set leverde De Jong direct zijn service in. Báez won zelfs de eerste vier games op rij en liep al snel uit naar setwinst.
Woensdag werd Botic van de Zandschulp ook uitgeschakeld in de tweede ronde in Båstad. Báez gaat door naar de kwartfinale en treft daar de Russische nummer 16 van de wereld Andrej Roeblev.
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