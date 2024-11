Schaker Ding Liren begint WK-tweekamp met winst op Gukesh

SINGAPORE (ANP) - De Chinese titelverdediger Ding Liren heeft de eerste wedstrijd in de tweekamp om de wereldtitel schaken tegen de Indiase uitdager Dommaraju Gukesh gewonnen. De winst was opvallend, omdat Ding Liren met de zwarte stukken speelde.

De tweekamp wordt afgewerkt in Singapore en omvat veertien partijen klassiek schaken. Het totale prijzengeld bedraagt 2,5 miljoen dollar.

De 32-jarige Chinese grootmeester won in 2023 de wereldtitel door de Rus Ian Nepomniatsjtsji te verslaan. De titel was toen vacant omdat de Noorse grootmeester Magnus Carlsen het besluit nam zijn titel niet te verdedigen.

Gukesh won in april het Kandidatentoernooi. Hij is met zijn 18 jaar de jongste ooit die in een tweekamp strijdt om de hoogste titel in het schaken. Hij doet in januari ook mee aan het schaaktoernooi Tata Steel Chess in Wijk aan Zee.