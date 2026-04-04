Tennisser De Jong verliest in kwalificaties Monte Carlo

MONACO (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is in de eerste ronde van de kwalificaties voor het masterstoernooi van Monte Carlo gestrand. De mondiale nummer 99 verloor in Monaco met 5-7 6-1 1-6 van de Chileen Cristian Garín, die één plaats lager op de wereldranglijst staat.

De Jong (25) is bezig aan een teleurstellend seizoen. De Noord-Hollander bereikte geen enkele keer de tweede ronde van een ATP-toernooi. Hij kwam vorige maand in actie op twee challengertoernooien in Spanje, waar hij in Murcia de halve finales haalde.