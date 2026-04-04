Van de Zandschulp onderuit in Boekarest na gemiste matchpoints

BOEKAREST (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is er in Boekarest niet in geslaagd zich voor de vierde keer in zijn carrière te plaatsen voor de finale van een ATP-toernooi. De nummer 62 van de wereld, die nog wacht op zijn eerste titel, verloor op het Roemeense gravel met 7-5 6-7 (3) 5-7 van de Argentijn Mariano Navone. De Nederlander wist in de tweede set twee matchpoints niet te benutten.

Navone treft in de finale de winnaar van de partij tussen de Hongaar Fabian Marozsan en Daniel Merida Aguilar uit Spanje.

Van de Zandschulp had in Boekarest nog geen set verloren en begon ook sterk tegen Navone. Hij brak de mondiale nummer 60 twee keer, maar zag de Argentijn twee keer terugkomen. Met een derde break op 6-5 haalde de Nederlander alsnog de eerste set binnen.

Tweede set

De tweede set verliep lange tijd zonder breakpunten. Na een lange achtste game was Van de Zandschulp de eerste die toesloeg (5-3). De Nederlander wist in de volgende games twee matchpoints niet te benutten en zag Navone weer langszij komen. De Argentijn won daarna ook de tiebreak.

In de derde set leverden beide spelers twee keer hun service in, voordat Navone op 5-6 een derde break forceerde. Na ruim 3,5 uur benutte hij zijn eerste matchpoint.