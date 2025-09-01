ECONOMIE
Tennisser De Minaur naar kwartfinales US Open

Sport
door anp
maandag, 01 september 2025 om 20:44
anp010925162 1
NEW YORK (ANP) - Tennisser Alex de Minaur heeft zich bij de US Open geplaatst voor de kwartfinales. De als achtste geplaatste Australiër was in drie sets te sterk voor Leandro Riedi uit Zwitserland. Het werd 6-3 6-2 6-1.
In de kwartfinales treft De Minaur de Canadees Félix Auger-Aliassime. Hij versloeg de Rus Andrej Roeblev in drie sets: 7-5 6-3 6-4.
De Minaur stond twee keer eerder in de kwartfinale van de US Open. Vorig jaar verloor hij van de Brit Jack Draper. In 2020 verloor hij van Dominic Thiem uit Oostenrijk.
