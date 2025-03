Tennisser Draper na winst Indian Wells snel onderuit in Miami

MIAMI (ANP) - De Britse tennisser Jack Draper heeft zijn succes in het masterstoernooi van Indian Wells geen vervolg kunnen geven in Miami. De nummer 7 van de wereld verloor in de tweede ronde van het masterstoernooi in Florida van de Tsjech Jakub Mensik in twee sets. De 19-jarige Mensik troefde Draper twee keer af in een tiebreak: 7-6 (2) 7-6 (3).

Het was voor Draper de eerste partij in het toernooi, omdat hij voor de eerste ronde een zogeheten bye had.

Draper verraste vorige week met de winst in Indian Wells, het hoog aangeschreven toernooi in Californië dat ook wel het vijfde grand slam wordt genoemd. Hij rekende daar in de finale af met de Deen Holger Rune, die er in Miami ook in de tweede ronde uitvloog. Rune, de nummer 12 van de wereld, ging in drie sets onderuit tegen de Amerikaan Reilly Opelka: 6-4 3-6 6-7 (5).

"Het was zwaar, Mensik speelde ongelooflijk goed", zei Draper na zijn nederlaag. "Hij serveerde zo sterk, ik kreeg totaal geen vat op zijn opslag."