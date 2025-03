Visser overtuigend naar halve finales 60 meter horden WK indoor

NANJING (ANP) - Nadine Visser is op de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing overtuigend doorgedrongen tot de halve finales van de 60 meter horden. De winnares van het zilver op de EK indoor twee weken geleden in Apeldoorn won in Nanjing haar serie met ruime voorsprong op haar concurrenten. De 30-jarige Noord-Hollandse zette 7,82 op de klok en met die tijd was ze de op twee na snelste van alle deelnemers.

De Amerikaanse Grace Stark was de snelste met 7,73, gevolgd door Denisha Cartwright uit de Bahama's met 7,78..

Visser won in haar carrière al eens een bronzen medaille op de WK indoor. Dat was in 2018 in Birmingham. Nadien was ze vier keer succesvol op de 60 meter horden met twee keer goud en twee keer zilver. In Apeldoorn snelde ze naar het zilver in een Nederlands record van 7,72. Ze moest de Zwitserse Ditaji Kambundji voor zich dulden, die de titel veroverde in een Europees record van 7,67. Kambundji plaatste zich in Nanjing ook voor de halve finales, die later zondag worden gelopen.