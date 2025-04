Tennisser Griekspoor dringt door tot kwartfinales in München

MÜNCHEN (ANP) - Tallon Griekspoor is doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi van München. De beste tennisser van Nederland was met 7-6 (3) 6-3 te sterk voor Yannick Hanfmann uit Duitsland.

Griekspoor (28) verloor zijn eerste servicegame op love, maar brak daarna terug in de volgende game. Het waren meteen de laatste breakpoints van de set, die de Nederlander in de tiebreak eenvoudig in zijn voordeel besliste. Griekspoor had in de tweede set aan één break in de achtste game genoeg om de zege binnen te halen.

De Noord-Hollander treft in de kwartfinale de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev. De nummer 3 van de wereld versloeg zijn landgenoot Daniel Altmaier met 6-3 6-2.

Van de Zandschulp

Griekspoor verloor zes van zijn acht eerdere wedstrijden tegen Zverev, maar won de laatste ontmoeting in maart op Indian Wells met 4-6 7-6 (5) 7-6 (4).

Botic van de Zandschulp slaagde er niet in om de kwartfinales in München te bereiken. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Ben Shelton: 7-6 (1) 6-3.