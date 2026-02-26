ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Griekspoor naar halve finale in Dubai

Sport
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 20:05
anp260226200 1
DUBAI (ANP) - Tallon Griekspoor staat in de halve finale van het toernooi van Dubai. De beste Nederlandse tennisser boekte een knappe zege op Jakub Mensik: 6-3 3-6 6-2.
Griekspoor stuit in de halve finale op de Rus Andrej Roeblev. Mensik steekt dit jaar in uitstekende vorm. De Tsjech boekte al dertien overwinningen en schakelde vorige week Jannik Sinner uit in Doha.
De 29-jarige Griekspoor nam een voorsprong van 4-2 in de eerste set en won vervolgens twee servicebeurten op rij. De in Haarlem geboren tennisser kwam in de tweede set met 1-4 achter en slaagde er niet meer in die achterstand te repareren. Griekspoor domineerde de derde set en liep uit naar een fraaie zege.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

ANP-17286964

Ondernemer op rand van faillissement door TikTokkende dochter in Marokko: 'Absurde kosten'

Loading