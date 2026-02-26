Tennisser Griekspoor naar halve finale in Dubai

DUBAI (ANP) - Tallon Griekspoor staat in de halve finale van het toernooi van Dubai. De beste Nederlandse tennisser boekte een knappe zege op Jakub Mensik: 6-3 3-6 6-2.

Griekspoor stuit in de halve finale op de Rus Andrej Roeblev. Mensik steekt dit jaar in uitstekende vorm. De Tsjech boekte al dertien overwinningen en schakelde vorige week Jannik Sinner uit in Doha.

De 29-jarige Griekspoor nam een voorsprong van 4-2 in de eerste set en won vervolgens twee servicebeurten op rij. De in Haarlem geboren tennisser kwam in de tweede set met 1-4 achter en slaagde er niet meer in die achterstand te repareren. Griekspoor domineerde de derde set en liep uit naar een fraaie zege.