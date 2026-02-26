ECONOMIE
Onderhandelingen Iran en VS in Genève afgelopen

door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 20:12
GENÈVE (ANP) - De onderhandelingen tussen de VS en Iran in Genève zijn afgelopen. Dat meldt de bemiddelaar namens Oman, minister van Buitenlandse Zaken Badr bin Hamad al-Busaidi, op X. Volgens al-Busaidi is er "significante vooruitgang" gemaakt en worden de gesprekken komende week voortgezet in Wenen.
Al-Busaidi bedankt in zijn bericht, naast gastland Zwitserland en de delegaties, ook het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA. Eerder klonken er geluiden dat IAEA-topman Rafael Grossi wellicht zou deelnemen aan de onderhandelingen.
