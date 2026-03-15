Tennisser Medvedev brengt Alcaraz eerste nederlaag van 2026 toe

door anp
zondag, 15 maart 2026 om 7:59
anp150326041 1
INDIAN WELLS (ANP/AFP) - De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft een einde gemaakt aan de ongeslagen status van Carlos Alcaraz dit jaar. Na zestien overwinningen op rij volgde in de halve finale van het masterstoernooi in Indian Wells de eerste nederlaag voor de Spaanse nummer 1 van de wereld. Medvedev, die elfde staat op de wereldranglijst, troefde Alcaraz af in twee sets: 6-3 7-6 (3).
De 30-jarige Medvedev nam zo revanche voor de verloren finales van 2023 en 2024, toen hij telkens in twee sets verslagen werd door Alcaraz. In zijn derde finale op het hardcourt in de Californische woestijn neemt Medvedev het zondag op tegen de Italiaan Jannik Sinner. De nummer 2 van de wereld schakelde de Duitser Alexander Zverev uit in twee sets: 6-2 6-4.
Medvedev toonde dit jaar al zijn vorm met de winst in het toernooi van Dubai. Hij speelde agressief vanaf de baseline en serveerde sterk tegen Alcaraz. Medvedev hield ook controle in de lange rally's. "Superblij dat ik iemand van zijn kaliber heb verslagen. Een geweldig gevoel", zei Medvedev na afloop.
