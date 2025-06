BBB overweegt in 34 gemeenten deelname raadsverkiezingen

APELDOORN (ANP) - BBB overweegt in 34 gemeenten mee te doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakt het partijbestuur bekend op de ledenvergadering in Apeldoorn. Het gaat veelal om plattelandsgemeenten en een aantal grotere steden, waar BBB kans ziet om mee te dingen naar raadszetels.

BBB wil meedoen met een eigen lijst in onder andere Amsterdam en Amersfoort, Leeuwarden en Groningen. Vooral in Friesland (9) en Overijssel (4) en Gelderland (5) ziet BBB mogelijkheden.

Deze gemeenten zijn aangewezen als 'kansrijk', dat betekent niet dat ze ook meedoen. "Er is een stevige basis, maar als we het toch niet zien zitten, doen we het niet," vertelt bestuurslid Christel van der Stouw.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen konden lokale partijen zich als BBbondgenoot melden. Dat is ook deze verkiezingsronde weer mogelijk, aldus het bestuur.