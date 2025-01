Tennisser Medvedev met boete van 73.000 euro uit Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Daniil Medvedev heeft een boete van 76.000 dollar, ruim 73.000 euro, gekregen voor wangedrag op de Australian Open. De Rus vernielde een netcamera, smeet met zijn racket en kwam niet opdagen bij een persconferentie.

De nummer 5 van de wereld, verliezend finalist in drie van de laatste vier edities van het grandslamtoernooi in Melbourne, verloor in de tweede ronde in een slopende vijfsetter van de Amerikaanse qualifier Learner Tien. Hij kreeg tijdens die partij ruzie met de arbiter na een aantal voetfouten.

Medvedev vernielde een netcamera in zijn wedstrijd in de eerste ronde tegen Kasidit Samrej. Daarvoor kreeg hij een boete van 10.000 dollar. Hij moet 66.000 dollar betalen voor misdragingen rond de partij tegen Tien.