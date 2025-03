Tennisser Mensik in Miami voor het eerst bij laatste vier masters

MIAMI (ANP) - De Tsjechische tennisser Jakub Mensik is doorgedrongen tot de halve finales van de masters in Miami. De 19-jarige nummer 54 van de wereld bedwong in de kwartfinales de Fransman Arthur Fils en won in twee sets: 7-6 (5) 6-1. Mensik staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een masterstoernooi.

Mensik was eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van Jack Draper, de winnaar van Indian Wells. Fils speelde woensdag de Duitse topfavoriet Alexander Zverev uit het toernooi.

De jonge Tsjech nam in de eerste set na een vroege break een voorsprong van 4-1, maar Fils brak terug en trok de stand weer gelijk (4-4). Nieuwe breaks bleven uit waarna bij een stand van 6-6 een tiebreak volgde die Mensik won. De Tsjech haalde zoveel motivatie uit die setwinst, dat hij in het volgende bedrijf Fils overrompelde en de nummer 18 van de wereld geen schijn van kans meer gaf. Mensik sloeg 13 aces en 26 winners.