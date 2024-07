Tennisser Murray beëindigt na Spelen in Parijs loopbaan

PARIJS (ANP) - Tennisser Andy Murray beëindigt na de Olympische Spelen in Parijs zijn tennisloopbaan. Dat meldt de 37-jarige Schot op X. Murray is tweevoudig olympisch kampioen. Daarnaast won hij drie grandslamtoernooien: twee keer Wimbledon (2013 en 2016) en één keer de US Open (2012).

"Ik ben aangekomen in Parijs voor mijn laatste tennistoernooi ooit", aldus Murray. "Het strijden voor Groot-Brittannië zijn veruit de meest memorabele weken uit mijn carrière geweest en ik ben enorm trots dat ik dit nog een laatste keer mag doen."