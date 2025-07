Tennisser Sinner gaat weer samenwerken met fitnesscoach Ferrara

ROME (ANP) - Tennisser Jannik Sinner gaat weer samenwerken met fitnesscoach Umberto Ferrara. Dat heeft het managementbureau van de nummer 1 van de wereldranglijst bekendgemaakt.

Sinner werd in februari voor drie maanden geschorst vanwege een positieve test op de verboden stof clostebol. De Italiaan heeft altijd volgehouden dat hij per ongeluk met die stof besmet is geraakt. Clostebol zou in een spray hebben gezeten die fysiotherapeut Giacomo Naldi na overleg met Ferrara op een snee in zijn hand had aangebracht.

Sinner besloot vorig jaar afscheid te nemen van Ferrara en Naldi. "Het voelt niet lekker om met ze door te gaan", zei hij. "Ik heb frisse lucht nodig."

Sinner verloor na zijn rentree de finale van Roland Garros en schreef Wimbledon op zijn naam. "Umberto Ferrara heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het team rond Sinner", laat het managementteam van de Italiaanse tennisser weten. "Jannik gaat zich met hem voorbereiden op het Cincinnati Open en de US Open."