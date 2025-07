Vlinders met een ‘nep-hoofd’ zijn vijanden te slim af

Sommige vlinders zien eruit alsof ze een tweede kop hebben en dat is niet toevallig. Bij deze insecten fungeert dat nepkopje als afleider voor roofdieren, blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie.

Onderzoekers van de Indian Institutes of Science Education and Research analyseerden zo'n duizend afbeeldingen van Lycaenidae-vlinders. Ze keken naar vijf ‘nepkop’-kenmerken: valse antennes op de achtervleugel, donkere vlekken die op ogen lijken, opvallende kleur, contour die op een kop lijkt en lijnen die op het nepkopgebied convergeren. Die kenmerken blijken samen te evolueren: vier van de vijf trekken gezamenlijk op als afleidingsstrategie voor aanvallers.

Slimme strategie

De grootte van een vlinder bleek geen rol te spelen bij het ontwikkelen van een nepkop. De evolutie van deze afschrikkingstechniek wordt volgens de onderzoekers gedreven door roofdieren zoals vogels en spinnen, ongeacht het formaat van het insect.

De samengestelde kenmerken vormen een effectieve ‘misleiding’: roofdieren vallen eerder het nepkopdeel aan dan het vitale hoofd, waardoor de vlinder vaak met slechts vleugelschade ontsnapt.

Dynamische evolutie

Opvallend is dat sommige vlinders die nepkop-kenmerken verliezen en ze later opnieuw krijgen, afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke roofdieren in hun omgeving. Dit wijst op een aanpasbare evolutionaire strategie in een steeds veranderend ecosysteem.

Door variaties over generaties heen past de vlinder zich aan veranderende leefomgeving en predatorbedreigingen aan. Een prachtige illustratie van de subtiele mechanismen achter natuurlijke selectie en overleving.