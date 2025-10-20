ECONOMIE
Tennisser Sinner meldt zich af voor Davis Cup Finals

Sport
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 17:13
anp201025166 1
ROME (ANP/RTR) - Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor de Davis Cup Finals volgende maand in het Italiaanse Bologna. Vorig jaar won Italië met kopman Sinner, de nummer 2 van de wereld, het landentoernooi ten koste van Nederland.
"Jannik Sinner heeft zich niet beschikbaar gesteld", zei de Italiaanse captain Filippo Volandri maandag. "Ik weet zeker dat Jannik snel weer deel zal uitmaken van het team. In de tussentijd kan ik rekenen op een groep die klaarstaat om te vechten en alles te geven voor het blauwe shirt."
De Spanjaard Carlos Alcaraz, de mondiale nummer 1, komt wel in actie in Bologna. Italië opent het eindtoernooi tegen Oostenrijk, terwijl Spanje begint tegen Tsjechië. Verder speelt Frankrijk tegen België en staat Argentinië tegenover Duitsland. De Argentijnen schakelden vorige maand Nederland uit.
De Davis Cup Finals zijn van 18 tot en met 23 november.
