Schoof dit jaar wel aanwezig bij klimaattop

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 17:13
DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof is dit jaar wel aanwezig bij de VN-klimaattop in het Braziliaanse Belém, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Vorig jaar zou hij naar de top in Azerbeidzjan gaan, maar hij zegde af vanwege de rellen in Amsterdam rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv.
De klimaattop in Belém duurt van 10 tot en met 21 november. Schoof woont op 6 en 7 november de afzonderlijke top voor regeringsleiders bij die het gastland organiseert.
Op de zogeheten COP30 gaan bijna alle landen ter wereld met elkaar in gesprek over het tegengaan van klimaatverandering en het beperken van de gevolgen daarvan. Brazilië wil onder meer het beschermen van bossen hoog op de agenda zetten. Belém is een toegangspoort tot de Amazone.
Een groot thema dat vooralsnog niet op de officiële agenda staat, maar volgens diplomaten wel een belangrijke rol speelt in de onderhandelingen, zijn de klimaatambities die landen hebben opgesteld - of nog moeten opstellen - voor 2035.
