ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Van de Zandschulp boekt in Shanghai knappe zege op Fils

Sport
door anp
anp121026117 1
Volg ons op Google Nieuws
SHANGHAI (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft in de derde ronde van het masterstoernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Hij treft de Spanjaard Rafael Jódar in de vierde ronde.
Van de Zandschulp (31) werkte in de eerste set vijf breakpoints weg, voordat hij zelf op 5-5 toesloeg. Fils (22) uitte zijn frustratie door zijn racket kapot te slaan en een bidon op de baan te smijten. De Fransman kreeg daarna nog twee kansen om de stand gelijk te trekken, maar Van de Zandschulp hield het hoofd koel en haalde alsnog de set binnen.
De Nederlander begon geconcentreerd aan de tweede set en brak zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Fils vocht zich meteen terug met een lovegame op de service van Van de Zandschulp, maar de mondiale nummer 41 herstelde de marge met een break op 3-3. Op 5-4 benutte hij zijn tweede matchpoint om voor het eerst de vierde ronde in Shanghai te bereiken.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-12 om 07.21.52

Overwinteren in Spanje: hier is het in januari echt het warmst

box3-geldkist

1,2 miljoen mensen betalen straks voor het eerst box 3: het kabinet noemt nu zelf het aantal

86628382_m

Kiwi met schil eten: de voordelen zijn eindeloos (maar moet je dat echt willen?

318161556_m

Oekraïne bombardeert Russische datacenters en opeens zijn AfD, Trump en Musk al hun vriendjes kwijt

bafkreia3dnck7czxd7gf4nub2rorddxqbl64s2l4gr2eeudfg2mxlfwdge

De eerste herfstkou: zo bespaar je flink op de dure gasrekening

anp 150313006 2

Koop geen dure groenten, maar kook met het seizoen mee: deze kok heeft de gouden tip

Loading