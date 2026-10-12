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Kabinet wil vaccinatieverplichting bij kippen tegen salmonella

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Om salmonellabesmetting bij leghennen te bestrijden, wil staatssecretaris Silvio Erkens (Voedselzekerheid, VVD) volgend jaar een vaccinatieverplichting invoeren. De afgelopen jaren is het aantal besmettingen bij kippen met salmonella enteritidis gestegen tot boven de Europese norm van 2 procent.
De eerste helft van dit jaar laat een verbetering zien wat betreft het aantal besmettingen, maar nog geen substantiële daling tot de EU-streefwaarde. Erkens heeft met de pluimveesector daarom besloten om twee maatregelen verder uit te werken: meer monitoring en een vaccinatieverplichting.
De maatregelen worden volgend jaar ingevoerd. Als dat onvoldoende resultaat oplevert "houd ik aanvullende maatregelen nadrukkelijk achter de hand", schrijft de bewindsman maandag aan de Tweede Kamer. Besmette kippen zullen dan sneller worden gedood.
De salmonellabacterie wordt vaak via besmette eieren op mensen overgedragen. Ouderen, jonge kinderen en medisch kwetsbaren lopen vooral een risico bij besmetting.
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