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Tennisser Van de Zandschulp in Cincinnati naar tweede ronde

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 22:49
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CINCINNATI (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het masterstoernooi van Cincinnati. De 30-jarige tennisser rekende in twee sets af met 'lucky loser' Aleksandr Sjevtsjenko uit Kazachstan: 6-4 6-4.
Van de Zandschulp had het eigenlijk moeten opnemen tegen landgenoot Tallon Griekspoor, maar die meldde zich op het laatste moment af met een buikspierblessure. Met Sjevtsjenko kreeg de Nederlander de nummer 89 van de wereldranglijst als tegenstander. Hij staat zelf op de 59e plaats.
Van de Zandschulp verloor zijn eerste opslagbeurt, maar kwam terug tot 2-2. Op 5-4 won hij nogmaals de opslagbeurt van de Kazach en greep de set. In de tweede set ging het lang gelijkop. Van de Zandschulp kreeg een breakpoint op 5-4 en door een fout van de Kazach was het meteen afgelopen.
In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Braziliaan João Fonseca.
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