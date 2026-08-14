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Van Klinken dubbelt weer: na zilver met kogel nu goud met discus

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 22:46
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BIRMINGHAM (ANP) - Jorinde van Klinken heeft op de EK atletiek in Birmingham goud veroverd bij het discuswerpen. Ze maakte haar favorietenrol meer dan waar met haar verste worp van 67,67 meter in de finale. Ze wierp bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Craft, die zilver won met 65,72.
De Zweedse Vanessa Kamga pakte het brons met 64,61. Zij hield Alida van Daalen van een medaille. De tweede Nederlandse in de finale eindigde als vierde met 64,22.
Van Klinken (26) won in het Alexander Stadium al zilver bij het kogelstoten. Het lukte haar twee jaar geleden bij de EK in Rome ook een medaille te pakken op beide krachtonderdelen. Toen was het twee keer zilver. De Drentse atlete was daar de eerste atlete in 46 jaar die een medaille won op kogelstoten en discuswerpen.
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