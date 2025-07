WSJ: LVMH in gesprek over verkoop modemerk Marc Jacobs

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Franse luxeconcern LVMH, moederbedrijf van onder meer Louis Vuitton en Christian Dior, voert gesprekken over een verkoop van modemerk Marc Jacobs. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Daarmee zou een bedrag van ongeveer 1 miljard dollar gemoeid kunnen zijn.

Volgens de krant wordt onder meer gesproken met Reebok-eigenaar Authentic Brands Group. Dat bedrijf heeft ook merken als Champion, Quiksilver en Nautica.

Op de website van LVMH staat dat Marc Jacobs wereldwijd 280 winkels telt en 1300 werknemers heeft.

Moederbedrijf

LVMH, dat ook moeder is van bijvoorbeeld champagne van Moët & Chandon, juwelenmerk Tiffany en parfums van Guerlain en Givenchy, kwam donderdag nog met cijfers. Het bedrijf zag de winst in de eerste jaarhelft flink dalen. LVMH kampt onder meer al langere tijd met zwakkere verkopen op de belangrijke Chinese markt.

LVMH werkt samen met adviseurs om de verkoop van Marc Jacobs te begeleiden, nadat potentiële kopers zich hadden aangediend, aldus persbureau Bloomberg.

Ontwerper Marc Jacobs richtte het modemerk in 1984 op. LVMH nam het merk in 1997 over.