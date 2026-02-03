Tennisser Van de Zandschulp snel uitgeschakeld in Montpellier

MONTPELLIER (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is in de eerste ronde van het toernooi van Montpellier uitgeschakeld. De Nederlandse nummer 67 van de wereldranglijst verloor van Ugo Humbert: 6-3 6-4. De Fransman staat op de 38e positie van de mondiale tennisladder.

Van de Zandschulp verloor anderhalve week geleden van de latere winnaar Novak Djokovic in de derde ronde van de Australian Open. Vervolgens gaf hij op in het dubbelspel van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Hij had te veel last van een blessure aan zijn rechterschouder.