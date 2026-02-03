Wolters Kluwer en RELX onderuit op Damrak om AI-tool Anthropic

AMSTERDAM (ANP) - Wolters Kluwer en RELX eindigden dinsdag flink lager in de AEX-index op de beurs in Amsterdam. De informatieleveranciers hadden op het Damrak last van de lancering van een nieuw hulpmiddel van het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic dat is ontworpen om juridisch werk te automatiseren. De tool heeft de zorgen vergroot over de impact die kunstmatige intelligentie op dataservices en informatiebedrijven zal hebben.

Volgens Anthropic kan het hulpmiddel taken automatiseren zoals het beoordelen van contracten en juridische briefings. Analisten van Morgan Stanley schreven volgens persbureau Bloomberg dat zij de nieuwe mogelijkheden als een teken van toenemende concurrentie zien. Wolters Kluwer daalde 12,7 procent en RELX 14,4 procent, waarmee ze onderaan stonden bij de hoofdfondsen.

Mede door de koersdalingen van de informatieleveranciers sloot de AEX-index met een flink verlies van 1,5 procent op 993,99 punten. De MidKap steeg 0,6 procent naar 992,67 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,3 procent.

'Economische onzekerheid' VS

Europese branchegenoten van Wolters Kluwer en RELX verloren ook op de beurzen. In Londen daalde de financiële dataleverancier London Stock Exchange Group 12,7 procent en kredietregistratiebureau Experian 8,1 procent.

In Amsterdam daalde AkzoNobel 3,9 procent. De producent van verfmerken als Sikkens en Flexa kwam dinsdag met kwartaalresultaten, maar de verkopen vielen tegen. Het bedrijf had last van "economische onzekerheid" in Noord-Amerika.

Chipbedrijven

De chipbedrijven moesten hun openingswinsten gedurende de dag weer inleveren. ASML, ASMI en Besi zakten tot 2,8 procent. Kort na aanvang van de handel klommen de bedrijven nog ruim 2 procent, in navolging van de forse koerswinsten van Aziatische chipbedrijven. ING (plus 3,1 procent) stond bovenaan de AEX na een koopadvies van Deutsche Bank.

Bij de middelgrote fondsen won Pharming 1,6 procent. De biotechnoloog, die dinsdag een beleggersdag hield, verwacht dit jaar een omzetgroei van 8 tot 13 procent. Maandag kelderde Pharming nog ruim 16 procent nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA het bedrijf om aanvullende informatie had gevraagd over het gebruik van het middel Joenja bij de behandeling van jonge kinderen met een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.