De glans is er in één klap af: na een felle rally is de koers van bitcoin uim 40 procent onder de recente piek gezakt en groeit de vrees dat dit de voorbode is van een nieuwe cryptocrash. Grote schokken op de cryptomarkt vallen bovendien steeds vaker samen met onrust op aandelen- en obligatiemarkten, waardoor bitcoin zich meer gedraagt als kwetsbare risicobelegging dan als digitale veilige haven. Dat voedt de nervositeit bij particuliere én professionele beleggers die dachten dat crypto inmiddels ‘mainstream’ en stabieler was geworden.

Belangrijkste motor achter de ommekeer is de macro-economie: hardnekkige inflatie en twijfel over het rentepad van de Federal Reserve maken beleggers voorzichtiger met alles wat risicovol is. In 2025 bleek al dat hogere rentes geld uit crypto trokken en richting veilige, renderende alternatieven stuurden; in 2026 zet die beweging door. Daardoor vallen de beloftes van bitcoin als inflatiehedge voorlopig mager uit, terwijl de waardering nog steeds grotendeels drijft op toekomstfantasie.

Korter: van aandelen, spaargeld en obligaties krijg je rente of dividend. Bitcoin moet het hebben van de koers en levert verder niks op

Tegelijkertijd werkt de marktstructuur als versneller omlaag. Hoge leverage bij handelaren leidt bij forse dalingen tot automatische liquidaties, die de koers extra naar beneden duwen. De totale cryptomarktkapitalisatie liep recent in korte tijd miljarden terug, terwijl uit bitcoin - en ethereum-ETF’s grote sommen geld wegstroomden. Sentimentmeters zoals de Crypto Fear & Greed Index wijzen op een omslag van hebzucht naar (extreme) angst, een klassiek cocktailrecept voor scherpe, soms irrationele bewegingen.

Ironisch genoeg wordt de sector structureel volwassener, terwijl de prijzen wankelen. Institutionele partijen hebben in 2025 en 2026 hun positie vergroot via gereguleerde producten als ETF’s, maar bouwen nu juist risico af. Tegelijk zijn de meest speculatieve memecoins vrijwel weggevaagd, terwijl kapitaal zich concentreert in grotere munten als bitcoin en ethereum. Dat maakt de markt minder wild dan in eerdere bubbels, maar niet immuun voor forse correcties. De vraag is of deze 40 procent-daling een gezonde ‘reset’ is – of het begin van een veel pijnlijkere uitverkoop.

Wat betekent een daling van 40%?

Een daling van 40 procent vanaf een piek is geen detail, maar een klassieke “bear market”-beweging. Voor nieuwe instappers die dicht bij de top kochten, zijn in enkele weken of maanden jaren aan spaargeld verdampt. Voor oude rotten in crypto hoort zo’n correctie bijna bij het spel, maar zelfs zij zien dat de volatiliteit nu verweven is met bredere macro-economische risico’s. Wie blijft zitten, gokt op herstel; wie uitstapt, probeert vooral verdere schade te beperken.