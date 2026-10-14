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Tennisser Van de Zandschulp uitgeschakeld in Shanghai

Sport
door anp
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SHANGHAI (ANP) - Botic van de Zandschulp is er op het masterstoernooi van Shanghai niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken. De beste tennisser van Nederland moest in de vierde ronde na drie sets het hoofd buigen voor de als twaalfde geplaatste Spanjaard Rafael Jódar: 7-6 (4) 4-6 2-6.
Van de Zandschulp, de nummer 41 van de wereldranglijst, trok de eerste set via een tiebreak naar zich toe. De Nederlander leverde in de tweede set direct zijn opslagbeurt in en moest in de achtervolging op de Spaanse nummer 13 van de wereld. Beide tennissers forceerden daarna nog een break, maar de set ging naar de Spanjaard. De beslissende derde set begon opnieuw met een snelle break van Jódar. Op 4-2 slaagde Van de Zandschulp er wederom niet in zijn eigen opslagbeurt te behouden, waarna Jódar de wedstrijd uitserveerde.
Van de Zandschulp was in Shanghai nog als enige Nederlander actief in het enkelspel. Landgenoot Tallon Griekspoor verloor in de eerste ronde van de Russische qualifier Pavel Kotov.
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