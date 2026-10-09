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Tennisser Zverev naar derde ronde masterstoernooi Shanghai

Sport
door anp
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SHANGHAI (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het masterstoernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser was met 6-4 7-6 (4) te sterk voor Wu Yibing uit China.
De 29-jarige Zverev, die een bye had in de eerste ronde, speelt in de derde ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Halys en de Belg Alexander Blockx.
Zverev, die dit jaar zijn eerste twee grandslamtoernooien won, is de nummer 2 van de wereldranglijst. Jannik Sinner, de nummer 1, is afwezig in Shanghai. De Italiaan maakte deze week bekend dat hij dit seizoen niet meer in actie komt vanwege problemen met zijn knie.
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