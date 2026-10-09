Strooi je 's ochtends chiazaad over je yoghurt of maak je er pudding van? Kijk dan even welk zakje er in je kast staat. Bij PLUS, Dirk, DekaMarkt, Boni en Nettorama is een terugroepactie begonnen voor Bio+ Biologische Chiazaad. Volgens Productwaarschuwing.nl zijn op het product meer pesticiden gevonden dan wettelijk is toegestaan.

Productwaarschuwing.nl meldde de terugroepactie op 6 oktober. Op 8 oktober publiceerde ook de NVWA een veiligheidswaarschuwing. Het advies is duidelijk: eet dit product niet.

Om dit zakje gaat het

Het gaat niet om al het chiazaad in de supermarkt, maar om één product van het merk Bio+. Volgens de NVWA herken je het zo:

Product: Bio+ biologische chiazaad, verpakking van 275 gram

Streepjescode: 8718989059163

Ten minste houdbaar tot (THT): 05-2028

Verkocht bij onder andere PLUS, Dirk, DekaMarkt, Boni en Nettorama

Staat er een andere houdbaarheidsdatum of een andere streepjescode op je verpakking, dan valt die buiten deze terugroepactie. Het lijstje met supermarkten verschilt een beetje per bron. Hart van Nederland noemt DekaMarkt, Dirk, PLUS en Nettorama. Productwaarschuwing.nl en BioJournaal noemen ook Boni, dat het product volgens BioJournaal direct uit de schappen haalt.

Op het zakje staat biologisch, maar de pesticidenresten zaten boven de wettelijke norm.

Ook biologisch moet aan de norm voldoen

Dat het juist om een biologisch product gaat, is opvallend. Volgens BioJournaal is in het chiazaad een residu gevonden van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen dat boven de wettelijke residunorm uitkomt. Die norm geldt voor gangbare en biologische producten. Het product voldoet daarmee niet aan de eisen voor voedselveiligheid, schrijft Productwaarschuwing.nl.

Hoe komen pesticiden in een biologisch product terecht? Volgens Hart van Nederland kan dat gebeuren doordat middelen overwaaien van percelen in de buurt, door vervuilde opslagkisten of vervuild grondwater, en soms door fraude. Wat hier de oorzaak was, staat niet in de meldingen.

Je krijgt je geld terug, ook zonder bon

Heb je het zakje gekocht? Breng het dan terug naar de winkel waar je het hebt gekocht. Je krijgt het aankoopbedrag terug. Volgens Hart van Nederland heb je daarvoor geen kassabon nodig.

Heb je vragen? Bel dan de Consumentenservice van Bio+. Volgens BioJournaal is die op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 0345-637640. Je kunt ook terecht bij de klantenservice van je eigen supermarkt.

Wat je nu kunt doen