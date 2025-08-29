Tennisser Zverev ondanks rugpijn naar derde ronde US Open

NEW YORK (ANP/DPA) - Tennisser Alexander Zverev heeft ondanks aanhoudende rugpijn de derde ronde van de US Open bereikt. De als derde geplaatste Duitser, die nog altijd wacht op zijn eerste grandslamtitel, rekende in drie sets af met de Brit Jacob Fearnley: 6-4 6-4 6-4.

Zverev sprak het weekend voor de US Open al over rugklachten. Toen hem tijdens het toernooi van Cincinnati werd gevraagd naar de redenen achter zijn fysieke problemen, zei hij: "Ik denk dat ik te veel pijnstillers heb genomen en dat ik daardoor een beetje ziek ben geworden. Ik heb de afgelopen weken last gehad van rugpijn."

Voor een plek in de achtste finales neemt Zverev het zaterdag op tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.