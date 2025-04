Tennisser Zverev wint voor de derde keer titel in München

MÜNCHEN (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft voor de derde keer het tennistoernooi van München op zijn naam geschreven. De als eerste geplaatste Duitser was met 6-2 6-4 te sterk voor de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 15 van de wereld.

De 28-jarige Zverev, die het toernooi eerder in 2017 en 2018 won, had weinig problemen met Shelton. De mondiale nummer 3 nam in de eerste set een 2-0-voorsprong en brak zijn tegenstander nog een keer in de zevende game. Shelton (22) leverde ook in de tweede set meteen zijn service in en wist zich niet meer te herpakken.

Zverev verloor tijdens het toernooi slechts één set, tegen de Nederlander Tallon Griekspoor in de kwartfinales. De Duitser veroverde in München zijn eerste titel van het jaar. Hij verloor in januari de finale van de Australian Open van Jannik Sinner en werd in de toernooien daarna in een vroeg stadium uitgeschakeld.