Tennissers Haase en Rojer stranden op Spelen in dubbelspel

PARIJS (ANP) - Robin Haase en Jean-Julien Rojer zijn in de achtste finales van het dubbelspel uitgeschakeld op de Olympische Spelen. Het Nederlandse tennisduo verloor van de Amerikanen Taylor Fritz en Tommy Paul, die als derde zijn geplaatst. Het werd 6-3 6-4.

In de eerste set ging het gelijk op tot 3-2, maar toen werden de Nederlanders voor het eerst gebroken. De twee probeerden die achterstand nog goed te maken, maar dat lukte niet. De Amerikanen haalden de set binnen op het eerste setpunt.

Fritz en Paul sloegen ook in set twee snel toe. Al bij een stand van 1-1 leverden Haase en Rojer hun servicebeurt in, waardoor de Nederlanders direct in de achtervolging moesten. Dat mislukte. Op 5-4 pakten Fritz en Paul de wedstrijd na een returnfout van Rojer.

Eerder op de dag plaatsten Wesley Koolhof en Demi Schuurs zich wel voor de halve finales in het gemengd dubbel. De laatste Nederlandse tennismedaille dateert van 2000. Toen pakten Miriam Oremans en Kristie Boogert een zilveren plak in Sydney bij het vrouwendubbelspel.