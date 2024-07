Bosbrand in centrum Rome vlak bij gerechtsgebouwen en omroep

ROME (ANP) - Op een begroeide heuvel in het noordelijk deel van centraal Rome is volgens het Italiaanse persbureau ANSA een bosbrand uitgebroken. De brand op de heuvel, Monte Mario, is vlak bij onder meer het productiehoofdkwartier van de publieke omroep RAI, een serie gerechtsgebouwen en een kazerne van de 'carabinieri'. Talrijke mensen in panden in de nabijheid hebben het advies gekregen uit voorzorg te evacueren.

De brand is in struikgewas uitgebroken door nog onbekende oorzaak. De brandweer bestrijdt de brand en wordt bijgestaan door onder meer twee helikopters. De burgemeester van Rome, Roberto Gualtieri, heeft een bezoek aan de brandbestrijders gebracht. De Monte Mario is grofweg 2 kilometer lang en 500 meter breed en omgeven door bebouwing. Ook het historische Olympisch Stadion staat ernaast.