Tennissers ruim achter tegen Argentinië na eerste dag Davis Cup

Sport
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 18:55
anp120925161 1
GRONINGEN (ANP) - De Nederlandse tennissers kijken na de eerste dag van de qualifiers van de Davis Cup tegen Argentinië tegen een 2-0-achterstand aan. Botic van de Zandschulp verloor de tweede wedstrijd in een uitverkocht Martiniplaza in Groningen met 6-7 (4) 1-6 van Francisco Cerúndolo, de Argentijnse nummer 1.
Eerder op vrijdag was Jesper de Jong, de Nederlandse kopman, niet opgewassen tegen Tomás Martín Etcheverry (4-6 4-6). Zaterdag staan nog een dubbelspel en twee enkelspelen op het programma. De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de Davis Cup Finals in het Italiaanse Bologna in november. Vorig jaar verloor Oranje de finale van Italië.
