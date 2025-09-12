Vingegaard pakt vier seconden na rommelige situatie in Vuelta

GUIJUELO (ANP) - Jonas Vingegaard profiteerde vrijdag in de negentiende etappe van de Vuelta van de onoplettendheid bij de ploeg UAE Team Emirates door achter een koploper de snelste van het peloton te zijn bij een tussensprint in Salamanca. De Deense klassementsleider van Visma - Lease a Bike liep dankzij de daar gepakte bonificatie vier seconden uit op João Almeida, zijn enige concurrent nog in de strijd om de eindzege.

"Het was een beetje rommelig en wij zaten voorin en gingen ervoor", vertelde Vingegaard bij Eurosport na de door de Belg Jasper Philipsen gewonnen rit. "Het was niet echt gepland, maar we rijden zoveel mogelijk voorin om uit de problemen te blijven. Er waren daar ook pogingen om een waaier te vormen. Misschien waren Almeida en zijn ploeggenoten even uit positie."

Vingegaard heeft met nog twee etappes te gaan 44 seconden voorsprong op de Portugees. "Ik voel me best goed. De benen waren goed en morgen hopelijk nog beter. Dit was mooi meegenomen, maar het zou me verbazen als die vier seconden de Vuelta zouden beslissen."