Site voor maken van valse identiteitsbewijzen offline gehaald

AMSTERDAM (ANP) - Een website waar valse identiteitsbewijzen werden gemaakt, is woensdag offline gehaald door de politie. In een datacentrum bij Amsterdam zijn twee fysieke servers en 21 virtuele servers van VerifTools veiliggesteld. Dat heeft de politie donderdagochtend bekendgemaakt.

De veiliggestelde data worden onderzocht. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat daar aanhoudingen uit voortkomen.

Gebruikers van VerifTools kwamen van over de hele wereld, aldus de politie. Via de website konden bezoekers een pasfoto uploaden en gegevens invullen, waarmee een neppe ID werd gegenereerd. Op die manier konden criminelen met valse documenten fraude plegen. Ook jongeren kwamen via VerifTools aan valse identiteitsbewijzen om zo bijvoorbeeld een club binnen te komen.