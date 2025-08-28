ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Site voor maken van valse identiteitsbewijzen offline gehaald

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 8:56
anp280825060 1
AMSTERDAM (ANP) - Een website waar valse identiteitsbewijzen werden gemaakt, is woensdag offline gehaald door de politie. In een datacentrum bij Amsterdam zijn twee fysieke servers en 21 virtuele servers van VerifTools veiliggesteld. Dat heeft de politie donderdagochtend bekendgemaakt.
De veiliggestelde data worden onderzocht. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat daar aanhoudingen uit voortkomen.
Gebruikers van VerifTools kwamen van over de hele wereld, aldus de politie. Via de website konden bezoekers een pasfoto uploaden en gegevens invullen, waarmee een neppe ID werd gegenereerd. Op die manier konden criminelen met valse documenten fraude plegen. Ook jongeren kwamen via VerifTools aan valse identiteitsbewijzen om zo bijvoorbeeld een club binnen te komen.
Vorig artikel

IATA pleit voor verhoging pensioenleeftijd internationale piloten

Volgend artikel

Tennissers Sabalenka en Alcaraz naar derde ronde US Open

POPULAIR NIEUWS

ANP-534143554

Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"

ANP-507663307

‘Zo verwijder je alle pesticiden’: Is fruit pas echt schoon na wassen met baking soda?

ANP-490702118

Deze 5 veelgehoorde tips maken je slaapproblemen alleen maar erger

anp270825140 1

Politie: Wilders liegt over verdachte doden Lisa

anp270825083 1

Wilders en Jetten botsen over dood 17-jarige Lisa

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen