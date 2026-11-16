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Tennisster Andrejeva door zege naar tweede plaats op WTA-ranking

Sport
door anp
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INDIAN WELLS (ANP) - Tennisster Mirra Andrejeva is na haar zege bij de WTA Finals de nieuwe nummer 2 van de wereldranglijst. De 19-jarige Russin, die dit seizoen ook Roland Garros won, passeerde de voormalig nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka uit Belarus, die nu derde staat.
Elena Rybakina uit Kazachstan voert de ranglijst aan, ondanks haar afmelding voor het slottoernooi van de WTA Tour in Indian Wells. De tennisster, die dit seizoen de Australian Open en de US Open won, sluit voor het eerst in haar carrière het seizoen af als de nummer 1 van de wereld.
Suzan Lamens is de beste Nederlandse tennisster op de wereldranglijst. Ze staat op de 191e plaats.
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