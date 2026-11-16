Litouwen: geen veto Rusland over aanwezigheid NAVO

BRUSSEL (ANP) - Rusland heeft helemaal niets te zeggen over de aanwezigheid van de NAVO in Europa, zei de Litouwse minister Kęstutis Budrys (Buitenlandse Zaken) bij aankomst in Brussel. Ook op andere punten die voor Europa van belang zijn, mag Rusland geen veto krijgen, benadrukte hij. "We weten allemaal wat ze willen; waarom zouden we daaraan toegeven?", zei Budrys. Ook zijn Letse collega Baiba Braže vindt dat de Russen moeten inbinden met hun eisen voor vrede in Oekraïne en dat Europa niet moet toegeven.

"Het idee dat we Rusland iets kunnen aanbieden waardoor de oorlog zal stoppen, werkt niet", zei Braže voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. "Het moet volstrekt duidelijk zijn dat Rusland de oorlog moet beëindigen."

Rusland toont daartoe nog geen enkele wil, zeiden de beide ministers. De druk op Rusland moet daarom worden verhoogd en Oekraïne moet meer hulp krijgen. Dat willen ook de Ierse en Poolse ministers van Buitenlandse Zaken, zeiden zij bij aankomst.