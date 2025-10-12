Tennisster Gauff pakt in Wuhan tweede titel van het jaar

WUHAN (ANP) - Tennisster Coco Gauff heeft in het Chinese Wuhan haar tweede titel van het jaar behaald. De 21-jarige nummer 3 van de wereld klopte haar landgenote Jessica Pegula in de finale van het WTA 1000-toernooi, de hoogste categorie na de grandslamtoernooien: 6-4 7-5.

Gauff won eerder dit jaar ook de eindstrijd op Roland Garros. De finales van de WTA 1000-toernooien in Rome en Madrid verloor ze.

Pegula (31) kwam in de tweede set nog op een 3-0- en 5-3-voorsprong, maar liet haar tien jaar jongere landgenote twee keer terugkomen. In de halve finales had de nummer 6 van de wereld titelverdedigster Aryna Sabalenka uitgeschakeld door in de beslissende set van een 5-2-achterstand terug te komen.