Leden Defend Netherlands in politiebusjes naar Museumplein

AMSTERDAM (ANP) - Leden van de beweging Defend Netherlands zijn met politiebusjes van het Centraal Station Amsterdam naar het Museumplein gebracht, zag een ANP-verslaggever. Een van hen zei dat ze niet zelfstandig naar het plein mochten waar de anti-immigratiedemontratie is. Volgens hem zijn honderden van hen in kleinere groepen opgesplitst en onder politiebegeleiding naar het Museumplein gebracht.

In de groep van zo'n 25 Defend-leden had iemand de Prinsenvlag bij zich. Rond het station is het inmiddels weer rustig.

Tot 19.00 uur is het gebied van het station tot het Museumplein aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag daardoor preventief fouilleren.