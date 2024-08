Tennisster Hartono verliest laatste kwalificatieduel voor US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisster Arianne Hartono heeft zich niet weten te plaatsen voor de US Open. De 28-jarige Nederlandse verloor in de laatste kwalificatieronde met 6-3 1-6 4-6 van de Japanse Ena Shibahara.

Hartono had in de eerste ronde haar landgenote Suzan Lamens verslagen, waarna ze ook te sterk was voor de Canadese Rebecca Marino. De nummer 149 van de wereld trok de goede lijn door in de eerste set tegen Shibahara, maar zag de Japanse sterk terugkomen in de tweede set.

Hartono poetste in de derde set een break weg, maar leverde in de negende game opnieuw haar opslag in. De Japanse mondiale nummer 218 haalde daarna de overwinning op eigen service binnen.

Eerder op donderdag strandde ook Jesper de Jong in de laatste kwalificatieronde. Hij verloor van de Australiër Li Tu. De automatisch geplaatste Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus zijn zodoende in het enkelspel de enige Nederlanders in het hoofdtoernooi. De US Open begint maandag.