Tennisster Lamens kan in kwartfinales niet stunten in Hongkong

HONGKONG (ANP) - Het is tennisster Suzan Lamens niet gelukt de laatste vier te bereiken op het WTA-toernooi van Hongkong. De nummer 2 van Nederland moest in drie sets haar meerdere erkennen in de Russin Diana Sjnajder, die als mondiale nummer 14 als eerste geplaatst is. Het werd 6-0 6-7 (4) 6-2.

Nadat Lamens in de eerste set geen game had weten te winnen, kwam ze in de tweede set met 3-1 voor. Het werd uiteindelijk 5-3 voor Sjnajder, maar de Russin wist het niet af te maken. Het draaide uit op een tiebreak en die werd gewonnen door de Zuid-Hollandse. In de derde set kwam Lamens met 2-0 voor, maar ze verloor wederom zes games op een rij.

De 25-jarige Lamens is op de wereldranglijst geklommen naar plek 91. Ze baarde vorige maand opzien door het WTA-toernooi van Osaka te winnen.