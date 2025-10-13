Tennisster Lamens neemt in Japan overtuigend revanche op Arango

OSAKA (ANP) - Tennisster Suzan Lamens heeft overtuigend de tweede ronde bereikt van het Japan Open in Osaka. Nederlands beste speelster rekende in de eerste ronde af met Emiliana Arango uit Colombia: 6-1 6-2.

De 26-jarige tennisster uit Berkel en Rodenrijs nam revanche voor haar nederlaag vorige maand in het Chinese Open in Beijing. Toen verloor Lamens in de eerste ronde van Arango (3-6 3-6).

Lamens, de nummer 57 van de wereld, treft in de volgende ronde de als eerste geplaatste Japanse Naomi Osaka.