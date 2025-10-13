Kabinet 'opgelucht' na vrijlating gijzelaars door Hamas

DEN HAAG (ANP) - Ook het demissionaire kabinet verwelkomt de vrijlating van de laatste nog levende Israëlische gijzelaars. Minister president Dick Schoof spreekt op X van "een enorme opluchting", maar benadrukt dat ook de lichamen van overleden gijzelaars snel moeten worden overgedragen. Ook Israël moet zich volgens de premier aan zijn kant van de afspraken houden, zoals het toelaten van veel meer humanitaire hulp in Gaza.

"Vandaag is een belangrijke nieuwe stap gezet", aldus Schoof. "Maar er is nog een lange weg te gaan richting vrede." De premier is maandag zelf in Egypte waar mede op Amerikaans initiatief ruim twintig landen bespreken hoe het verder moet nu Israël en Hamas allebei hebben ingestemd met de eerste fase van een vredesplan voor de regio.