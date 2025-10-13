ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet 'opgelucht' na vrijlating gijzelaars door Hamas

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 10:26
anp131025089 1
DEN HAAG (ANP) - Ook het demissionaire kabinet verwelkomt de vrijlating van de laatste nog levende Israëlische gijzelaars. Minister president Dick Schoof spreekt op X van "een enorme opluchting", maar benadrukt dat ook de lichamen van overleden gijzelaars snel moeten worden overgedragen. Ook Israël moet zich volgens de premier aan zijn kant van de afspraken houden, zoals het toelaten van veel meer humanitaire hulp in Gaza.
"Vandaag is een belangrijke nieuwe stap gezet", aldus Schoof. "Maar er is nog een lange weg te gaan richting vrede." De premier is maandag zelf in Egypte waar mede op Amerikaans initiatief ruim twintig landen bespreken hoe het verder moet nu Israël en Hamas allebei hebben ingestemd met de eerste fase van een vredesplan voor de regio.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

cindy-slaper-van-der-werff-stelt-vragen-tijdens-het-sbs-debat

Kijken PVV-stemmers naar politieke debatten?

ANP-499762202

Trends op de arbeidsmarkt: zo ziet solliciteren er in 2025 uit

shutterstock_2528057475

De TV-kijkers zijn bijna allemaal verdwenen

ANP-485830092

Het beste middel tegen gewrichtspijn is niet wat je denkt

olympisch-kampioene-sifan-hassan-feliciteert-de-keniase-angela

Een gezonde marathon bestaat niet: Elke marathon is een aanslag op je hart

anp121025109 1

Timmermans (GroenLinks-PvdA) geïntimideerd in café in Amsterdam

Loading