Tennisster Lamens uitgeschakeld in kwartfinale Rosmalen

ROSMALEN (ANP) - Tennisster Suzan Lamens is er niet in geslaagd om de halve finales van het Libéma Open te bereiken. De nummer 72 van de wereldranglijst verloor op het gras van het Autotron in Rosmalen met 2-6 6-7 (4) van de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto.

Met de uitschakeling van Lamens is de laatste Nederlandse tennisser uit het toernooi. Cocciaretto speelt in de halve finale tegen de winnares van de partij tussen de Roemeense qualifier Elena Gabriela Ruse en de Canadese Bianca Andreescu, de verliezend finaliste van vorig jaar.

Lamens (25) trof met Cocciaretto de mondiale nummer 123. De 1 jaar jongere Italiaanse stond twee jaar geleden nog op de 29e plaats, voordat ze door blessureleed een terugval kende. In Rosmalen, waar ze de Nederlandse Arianne Hartono in de eerste ronde uitschakelde, had ze nog geen set verloren.

Lamens ondervond in de eerste set ook waar de Italiaanse toe in staat is. De nummer 1 van Nederland leverde drie keer haar service in en zette daar slechts één break tegenover. Ze knokte zich in de tweede set terug en nam een 3-0-voorsprong. De Italiaanse kwam weer langszij, waarna beide speelsters nog een keer hun service verloren. Lamens liet op 6-5 twee setpoints onbenut en verloor daarna de tiebreak.